وزير السياحة المغربي: نسعى لتطوير التعاون مع مصر بشكل أكبر

قال وزير السياحة المغربي لحسن حداد، إننا نريد أن نطور مستوى التعاون السياحي مع مصر بشكل أكبر، مشيرا إلى أن مصر دولة مهمة بالنسبة لنا، وهي من الدول التي نتعاون معها وهناك مستثمرون مصريون يهتمون بالاستثمار في المغرب إلى جانب وجود الكثير من السياح المصريين الذين يأتون إلى المغرب.

وأكد الوزير – ردا على سؤال حول ما إذا كان قد حدث أي تقدم على صعيد العلاقات السياحية منذ العام الماضي إلى الآن في تصريحات خاصة لمراسل وكالة أنباء ارق الأوسط بالمغرب، على هامش أعمال منتدى “كرانس مونتانا” – أن هناك تقدما ملحوظا في التعاون السياحي بين البلدين خصوصا على مستوى القطاع الخاص، مشيرا إلى أن هناك مستثمرين مصريين ومروجي رحلات من الطرفين على اتصال دائم ببعضهم البعض وهناك تنسيق مستمر بينهم.

وعن الهدف من مشاركة وزارة السياحة المغربية بمنتدى “كرانس مونتانا” – الذي اختتم فعالياته أمس بمدينة الداخلة في جنوب المغرب – قال الوزير إن هذا المؤتمر يعطينا نوعا من الجاذبية على المستوى الدولي لأن هناك الكثير من رواد الرأي ومسؤولين سياسيين وفاعلين على مستوى المجتمع المدني وفاعلين كبار جاؤوا إلى الداخلة، مشيرا إلى أنها أصبحت عاصمة العالم اليوم فيما يخص الكثير من النقاشات والكثير من الأمور التي تحدث في العالم، وهذا كله بالنسبة لنا يعطينا صورة مهمة جدا.

وأوضح أن مدينة الداخلة تتجه لأن تصبح إحدى الوجهات العالمية لعشاق السياحة المرتكزة على الطبيعة والرياضات المائية، مشيرا إلى أنه تم وضع استراتيجية متميزة للتعريف بمؤهلات منطقة الداخلة السياحية على غرار باقي جهات المملكة لإتاحة الفرصة للاستفادة من مؤهلاتها.

وأضاف ان الداخلة من الجهات المهمة بالنسبة للسياحة الشاطئية والسياحة الصحراوية، مشيرا إلى أن هناك تطويرا مستمرا من أجل عمل رحلات طيران بين الداخلة من جهة وفرنسا واسبانيا من جهة أخرى.. لافتا إلى أن الهدف هو تنشيط هذه الجهة “الداخلة” بسبب موقعها البحري وعلاقة البحر مع الصحراء مع الثقافة الحسانية المغربية الأصيلة.

وعن مدى جاهزية هذه المنطقة من حيث البنية التحتية قال اننا نسعى لزيادة عدد الأسرة من 800 سرير إلى أربعة آلاف سرير، من أجل استقبال 100 ألف سائح خصوصا وأن المطار موجود والطرق موجودة ونحن في إطار تنمية مستمرة وهناك أمور كثيرة تقدمنا فيها فيما يخص البنية التحية.

> يذكر أن منتدى “كرانس مونتانا” تأسس سنة 1986 في سويسرا، وهو منظمة غير حكومية تهدف إلى تشجيع التعاون الدولي والحوار والنمو والاستقرار والسلم والأمن في مختلف دول العالم.

أ ش أ