"الداخلية" تعقد صفقات لشراء أجهزة تشويش للتصدى للتفجيرات بالسكة الحديد

كشف مصدر أمنى، أن أجهزة الأمن بصدد عقد صفقات لشراء أجهزة تشويش لمنع وقوع الانفجارات خاصة بالقرب من محطات سكك الحديد الكبرى، بعدما استهدفت العناصر الإرهابية مرفق السكة الحديد بالعديد من التفجيرات على مدار الأيام الماضية.

وأوضح المصدر، أن الأجهزة تحول دون وقوع التفجيرات التى يتم تنفيذها عن بعد بواسطة الهواتف المحمولة المتصلة بخطوط التليفون الغير مرخصة.

وكانت الجماعة الإرهابية قد استهدفت عدداً من محطات السكة الحديد والقضبان بعدة تفجيرات فى أماكن متفرقة على مستوى الجمهورية خلال الأيام الماضية.

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