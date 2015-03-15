بالصور.. انتشار القطط بمستشفى المحلة العام.. والصحة: خاطبنا المحافظ دون جدوى

سادت حالة من الغضب بين المترددين على مستشفى المحلة العام وذلك لانتشار القطط داخل المستشفى وانتقالها بين غرف المرضى دون تدخل المسئولين بالمستشفى.

واشتكى المترددون على المستشفى ومرافقو المرضى من انتشار الحيوانات فى طرقات المستشفى وخاصة قسم الأطفال لنظرا لما تشكله من خطورة على الأطفال والمرضى بشكل عام، وأصبح انتشار القطط فى المستشفى مألوفا.

رصدت كاميرا "اليوم السابع" انتشار القطط فى طرقات المستشفى وجلوسها داخل غرف المرضى ومشاركتها المرضى فى الطعام دون تدخل من أحد من إدارة المستشفى.

وأكد محمد على مرافق أحد المرضى أنه يشاهد القطط تتجول داخل المستشفى باستمرار وتجلس عند الأبواب والشبابيك إلى جانب قيام القطط بالعبث فى صناديق القمامة والنفايات الطبية الموجودة أمام الحجرات مما يشكل خطرا على المرضى.

من جانبه أكد الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن القطط منتشرة بصورة كبيرة داخل المستشفيات بالمحافظة، مضيفا أن المديرية أرسلت عدة خطابات لمحافظ الغربية الحالى والسابق ومديرية الطب البيطرى من أجل تشكيل حملات مكبرة للتخلص من القطط فى المستشفيات ولكن دون جدوى.

وأضاف شرشر أنه سيتدخل مرة أخرى لدى محافظ الغربية لسرعة تشكيل لجنة عاجلة من الطب البيطرى بالتنسيق مع مديرية الصحة للتخلص من القطط المنتشرة فى مستشفيات المحافظة.

قطة داخل غرفة بقسم الأطفال بمستشفى المحلة العام

القطة متواجدة داخل إحدى غرف قسم الأطفال بمستشفى المحلة العام

قطة تجلس على باب غرفة بقسم الأطفال

قطة أخرى تتجول فى المستشفى

قطة أخرى تقف على باب غرفة بالمستشفى

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