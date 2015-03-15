رئيس شركة BP: حجم الغاز المنتظر ضمن الاتفاقيات مع مصر يقدر بـ25%

قال بوب دادلى، الرئيس التنفيذى لشركة BP، إنه سعيد بوجوده فى مدينة شرم الشيخ، لأن شركته تستثمر فى مصر منذ 50 عاماً، وخلال أيام سيتم الاحتفال بالذكرى السنوية، موضحاً أن لديهم استثمارات كبيرة فى الدلتا لإنتاج الغاز الطبيعى، ولديهم أبحاث أخرى لاستكشاف مزيد من حقول الغاز الطبيعى.

وأضاف بوب دادلى، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدى، على فضائية "سى بى سى"، ببرنامج "هنا العاصمة"، على هامش المؤتمر الاقتصادى، أن هناك عددًا من حقول الغاز الطبيعى فى دلتا النيل، وستقوم الشركة بإنتاج الغاز الطبيعى لتخصيصه للسوق المحلى فى مصر، لأن مصر لديها نقص فى الغاز الطبيعى، وهذا الاستثمار يتيح فرصًا لخمسة آلاف فرد وسوف يحل أزمة الغاز الطبيعى.

وأوضح، أن حجم الغاز المنتظر ضمن الاتفاقيات الجديدة يقدر بحوالى 25% من إنتاج الغاز الطبيعى فى مصر، وسيتم تخصيصه للسوق المحلى لتعزيز الصناعة والبنية التحتية لتحقيق المزيد من التنمية والنمو، مشيراً إلى أن الاكتشاف الآخر فى الجانب الشمالى من الدلتا، قائلاً: "نحن فى منتصف العالم فهناك مخزون غاز كبير، وكميات كبيرة مستهدفة، وأخبار جيدة خلال شهور بشأن الاكتشاف".