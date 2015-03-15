رئيس جنرال موتورز إفريقيا: نتمنى دعم صناعة السيارات فى مصر

قال ماريو سبانجنبرج رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لجنرال موتورز إفريقيا، إن ما حدث فى المؤتمر الاقتصادى كان لابد أن يحدث لإثبات أن مصر عادت مرة أخرى، مضيفاً أن جنرال موتورز موجودة فى مصر منذ 1985، ويتمنى أن تكون استثماراتها أكثر فى مصر.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأعرب خلال تواجده بالمؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ عن تمنيه وجود دعم لصناعة السيارات فى مصر، موضحاً أن 65 % إنتاج محلى من صناعة السيارات والباقى استيراد لابد وأن يكون هناك دعم أكثر.
وأضاف: "لابد وأن نقدم التحية إلى العمالة المصرية، لأنه المسئول عن الأرقام قياسية فى الإنتاج لشركة جنرال موتورز – مصر، لافتاً إلى أنه يجب أن يكون هناك نوع من التشجيع للتصدير مثل خفض الضرائب مثلا".