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رئيس جنرال موتورز إفريقيا: نتمنى دعم صناعة السيارات فى مصر

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رئيس جنرال موتورز إفريقيا: نتمنى دعم صناعة السيارات فى مصر رئيس جنرال موتورز إفريقيا: نتمنى دعم صناعة السيارات فى مصر
قال ماريو سبانجنبرج رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لجنرال موتورز إفريقيا، إن ما حدث فى المؤتمر الاقتصادى كان لابد أن يحدث لإثبات أن عادت مرة أخرى، مضيفاً أن جنرال موتورز موجودة فى مصر منذ 1985، ويتمنى أن تكون استثماراتها أكثر فى مصر.

وأعرب خلال تواجده بالمؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ عن تمنيه وجود دعم لصناعة السيارات فى مصر، موضحاً أن 65 % إنتاج محلى من صناعة السيارات والباقى استيراد لابد وأن يكون هناك دعم أكثر.

وأضاف: "لابد وأن نقدم التحية إلى العمالة المصرية، لأنه المسئول عن الأرقام قياسية فى الإنتاج لشركة جنرال موتورز – مصر، لافتاً إلى أنه يجب أن يكون هناك نوع من التشجيع للتصدير مثل خفض الضرائب مثلا".

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مصر 365

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