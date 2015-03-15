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بالصور.. مقتنيات وصور نادرة لأسرة محمد على بمتحف البريد

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يضم متحف البريد والذى أمر بإنشائه الملك فؤاد الأول عام 1934 مقتنيات وصورا نادرة منها ما يرجع تاريخها لأكثر من 150 عاما، ولكنه يعانى حاليا من ضعف الإقبال حيث يحتاج إلى تطوير وخطط تسويقية وترويجية وفقا لما أكده مسئولون بالهيئة لليوم السابع.

وقال مصدر مسئول بالهيئة القومية للبريد فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن هناك خطة لتطوير متحف البريد بالعتبة، والذى يضم مقتنيات نادرة يرجع تاريخها لأكثر من 150 عاما، وذلك بتوفير المكان المناسب الذى يمكن أن تعرض فيه هذه التحف وعرضها للجمهور.

كان الملك فؤاد الأول قد أمر بإنشاء متحف البريد بمناسبة استضافة للمؤتمر العاشر للبريد العالمى، ليتم من خلاله توثيق تاريخ البريد المصرى، الذى يمتد لفترة 150 عاما.

وشهدت منظومة البريد على مر تاريخها العديد من الأساليب القديمة لتوصيل المراسلات البريدية، والتى تنوعت بين الحمام الزاجل والقطارات والعربات الصغيرة التى تجرها الخيول واللافت للنظر أن موظف البريد كان يتمتع بمكانة كبيرة فى العهد الملكى، وكان له زيا خاصا يختاره الملك فى بعض الأحيان.

وتتيح الهيئة لأى مواطن أن يتمتع بجولة داخل المتحف مقابل 50 قرشا فى حين يمكن للأجانب الدخول مقابل 2 جنيه فقط، كما يقوم الطلاب بتنظيم رحلات مدرسية للمتحف بصفة مستمرة، ويتيح المتحف نسخا من الطوابع يمكن اقتناؤها بمقابل مادى وفقا لأهمية الطابع والمناسبة التى يعبر عنها.

مقتنيات محمد على بمتحف البريد- 2015-02 - اليوم السابع

مقتنيات محمد على بمتحف البريد

محمد على - 2015-02 - اليوم السابع

محمد على

فندق هيلتون بالاس عام 1934- 2015-02 - اليوم السابع

فندق هيلتون بالاس عام 1934

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مصر 365

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