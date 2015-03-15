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"الصناعات الهندسية" تدعو أعضاءها للمشاركة بمعرض صناعة المأكولات بجدة

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"الصناعات الهندسية" تدعو أعضاءها للمشاركة بمعرض صناعة المأكولات بجدة "الصناعات الهندسية" تدعو أعضاءها للمشاركة بمعرض صناعة المأكولات بجدة
أعلنت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، عن تلقيها دعوة من قبل شركة للتجارة للمشاركة فى المعرض الدولى التاسع عشر لصناعة المأكولات والمشروبات والتموين وتجهيزات ومستلزمات خدمات الفنادق والضيافة والذى ستعقد فعالياته خلال الفترة من 13-16 أبريل 2015 - بمركز جدة للمنتديات والفعاليات المملكة العربية .

ودعت الغرفة الشركات الأعضاء المشاركون فى هذا الحدث لما له من أهمية كبيرة لفتح أسواق جديدة وفرص تصديرية للشركات المصرية التى تعمل فى مجال المأكولات والمشروبات والتموين وخدمات الفنادق وان الاشتراك فى هذا المعرض يساعد على زيادة التصدير للمنتجات المصرية وتأثير ذلك على الاقتصاد المصرى بالإيجاب وتعتبر المملكة العربية السعودية من أهم وأكبر الدول المستوردة للمنتجات المصرية فى مجال الأغذية بأنواعها المختلفة وذلك لطبيعة هذا السوق المستورد.

وأشارت إلى أنه سيشارك فى هذا المعرض لفيف من دول العالم بالإضافة إلى معظم الدول العربية ومن خلال العدد الكبير المشارك فى هذا المعرض يمكن الاطلاع على أحدث التقنيات العالمية فى هذا المجال.

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مصر 365

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