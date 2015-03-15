جراحات السمنة تقلل فرص الإصابة بالربو

• فوائد جراحة فقدان الوزن

جراحات السمنة أو إنقاص الوزن لا تساعد فقط البدناء على فقدان الوزن الزائد وخفض خطر الإصابة بالسكرى، ولكن يمكنها أن تقلل إلى حد كبير من مخاطر الإصابة بأزمات الربو.>ووفقاً للدراسة المنشورة مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى “Newsmax Heath”، فإن الباحثين من مستشفى ماساتشوستس العام وجدوا أن البدناء المصابين باضطرابات الرئة مثل مرض الربو، لديهم فرصة أقل لتطور أعراض المرض وحدوث المضاعفات بعد جراحة علاج البدانة.

وهذه الدراسة تعد هى الأولى التى تكشف عن دور خفض الوزن الزائد فى خفض فرص التعرض لمضاعفات الربو.

• جراحة إنقاص الوزن تقلل من فرص الإصابة بالربو

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• جراحة فقدان الوزن يمكن أن تقلل من الأضرار السلبية للربو

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وأشار الباحث كوهى هاسيغاوا من طب الطوارئ بمستشفى ماساتشوستس العام، إلى أن خطر الإصابة بالربو انخفض بمقدار النصف خلال عامين بعد جراحة علاج البدانة، التى يخضع لها المرضى الذين يعانون من السمنة المفرطة.وعلى الرغم من أن الدراسات السابقة كشفت أن فقدان الوزن غير الجراحى فشل فى تحقيق النتائج المرجوة بشأن الحد من خطر الإصابة بمرض الربو، ولكن هذه الدراسة الجديدة أشارت لأن جراحة فقدان الوزن يمكن أن تقلل من الأضرار السلبية للربو.

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