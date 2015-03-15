مئات الأشخاص يتظاهرون فى باريس بمناسبة الذكرى الـ 4 لاندلاع الثورة السورية

شارك المئات من الأشخاص، أمس السبت فى مسيرة بباريس بمناسبة الذكرى الرابعة لاندلاع الثورة فى سوريا استجابة لدعوة التظاهر التى أطلقتها العديد من الجمعيات المدنية.

وقد انطلقت المسيرة من ساحة "لاربوبليك" بقلب العاصمة الفرنسية صوب مقر بلدية باريس، وأعرب المتظاهرون عن رفضهم لنظام بشار الأسد وإدانتهم لممارسات تنظيم "داعش" الإرهابى ، متهمين النظام السورى بتشجيع الجهاديين لخنق الاحتجاجات المدنية.

ورددوا هتافات " لا للأسد" و"كلنا معكم" ، ورفعوا أعلام للثورة السورية، وقاموا بتشغيل الأغانى التى صاحبت اندلاع الثورة.

>وتتهم المعارضة السورية نظام بشار الأسد بتشجيع ظهور الجماعات الجهادية وخاصة تنظيم "داعش" الإرهابى الذى يسيطر على أجزاء من الأراضى السورية.

>