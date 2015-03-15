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عون يدعو لبناء جيش قوى فى لبنان عبر توفير الأسلحة والتدريب الملائم

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عون يدعو لبناء جيش قوى فى لبنان عبر توفير الأسلحة والتدريب الملائم عون يدعو لبناء جيش قوى فى لبنان عبر توفير الأسلحة والتدريب الملائم
دعا رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" بالبرلمان اللبنانى العماد ميشال عون إلى بناء قوات مسلحة رادعة تحد من الاطماع فى لبنان، وتجعل من الاعتداء عليه امرا صعبا ومكلفا، مشدد على أن هذا لن يتحقق إلا بتحديث الأسلحة وتأمين التدريب الملائم لأنواع الحروب التخريبية والإرهاب، وليس الاكتفاء فقط بالتفرج والتصفيق للخطابات وتحية الأبطال المستشهدين.

وطالب عون فى كلمة له بمناسبة الذكرى العاشرة لتظاهرة 14 آذار فى مارس 2005 التى اعقبت اغتيال رئيس وزراء لبنان الراحل رفيق الحريرى والتى طالبت بإنهاء الوجود السوري: بانتخاب رئيس لبنانى قوى لدولة قوية بجيش قوي، يمثل بيئته تمثيلا صحيحا، وقادر على الاضطلاع بالمسئوليات الملقاة على عاتقه فى هذه المرحلة الدقيقة باستقلالية تامة، ما يمكنه من التوفيق بين كل الأطراف.
>وأضاف إننا كلنا جيش فى جرود عرسال، وفى كل لبنان، كما أننا كلنا مقاومة، ضد إسرائيل، وضد التكفيريين وضد الإرهابيين، الذين يشكلون خطرا وجوديا على لبنان، وعلى المنطقة بكافة طوائفها وإثنياتها، ومن ينتقدنا لهذا الموقف ولا يوافقنا عليه، فليعلن ذلك جهارا.

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مصر 365