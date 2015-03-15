لجنة مكافحة الفيروسات الكبدية: "سوفالدى" المصرى ما زال قيد الاختبار

أكد الدكتور يحيى الشاذلى، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة أن عقار السوفالدى المصرى مازال تحت الاختبار، للتأكد من فاعليته وتأثيره فى القضاء على الفيرس، وتابع مازالت الشركات المصرية تجرى أبحاثا ودراسات ما بعد التسويق للتأكد من فاعليته من خلال علاج 1000 مريض لمدة 6 شهور.

وأضاف فى تصريحات خاصة لــ"اليوم السابع" أن اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية غير مضطرة لاستخدام السوفالدى المصرى للعلاج بمراكز الكبد على الإطلاق، مؤكدًا أن اللجنة تحصل على المستورد والأكثر أمانًا للمرضى بسعر أرخص من المنتج المصرى.

وأضاف الدكتور يحيى الشاذلى، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة، لـ"اليوم السابع" أن الشركة الأمريكية المنتجة للسوفالدى تقوم بتوفير كل الجرعات المطلوبة للجنة فى مراكز الكبد ولهيئة التأمين الصحى والجامعات، مؤكدًا أنها قامت مؤخرًا بتوريد 40 ألف عبوة لوزارة الصحة، وتقوم بتوزيع منتجها فى الصيدليات وفقًا لبروتوكول لجنة مكافحة الفيروسات.

لجنة مكافحة الفيروسات الكبدية: شهران الحد الأقصى لقوائم انتظار "سوفالدى"