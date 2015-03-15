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غادة الطريف أستاذاً لعلم الاجتماع بجامعة نورة

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الرياض - فهد الدوس

    تم ترقية أ. د. غادة بنت عبدالرحمن الطريف وكيلة عمادة الدراسات العليا للتطوير والجودة إلى رتبة أستاذ علم الاجتماع بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن. والبروفيسورة غادة تعد أول سعودية متخصصة تحصل على درجة أستاذ في تخصص علم الاجتماع الجنائي، ولديها العديد من الخبرات العلمية والعملية، إذ عملت في العديد من المهام والمناصب الإدارية بجانب عضويتها في عدد من اللجان العلمية على مستوى الجامعة وخارجها، وشاركت في العديد من المؤتمرات والندوات العلمية داخل المملكة وخارجها، ولها العديد من الكتب العلمية المنشورة.

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