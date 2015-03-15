الدفاع المدني ينظم ملتقى مسؤولي العلاقات العامة والإعلام في الجهات الحكومية والخاصة

تنظم المديرية العامة للدفاع المدني ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني لعام 2015م ملتقى لمسؤولي العلاقات العامة والإعلام في الجهات الحكومية والخاصة تحت شعار " شراكة مجتمعية من أجل تنمية مستدامة بلا مخاطر".

وأوضح العميد عيد بن عبدالله العصيمي مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بالدفاع المدني، أن الملتقى والذي يعقد يوم الأربعاء 27 جمادى الأولى 1436ه الموافق 18 مارس 2015م بفندق الفور سيزون، ويشارك فيه مسؤولو إدارات العلاقات العامة والإعلام في عدد كبير من الوزارات والهيئات الحكومية والشركات الوطنية ومؤسسات القطاع الخاص والجمعيات الخيرية ويقدم خلاله خمس ورقات عمل يستهدف تعزيز التعاون بين إدارات العلاقات العامة والإعلام في نشر ثقافة السلامة ودعم جهود الدفاع المدني في مجال التوعية الوقائية للحد من الحوادث والمخاطر، وبحث سبل التعاون والاستفادة من خبرات الجهات المشاركة وخاصة فيما يتعلق ببرامج التوعية الداخلية لمنسوبيها بمتطلبات السلامة من المخاطر، وتشجيع إدارات العلاقات العامة والإعلام في القطاعين الحكومي والأهلي على تفعيل برامج السلامة الشاملة، ومضاعفة جهودها في مجال توعية العاملين بها والمستفيدين من خدماتها.

وأعرب العميد العصيمي عن ثقته في أن يسهم الملتقى في تقديم توصيات ومقترحات تدعم جهود الدفاع المدني لنشر ثقافة السلامة، وتعزز من قدرته على أداء مهامه في الحفاظ على مكتسبات الوطن وسلامة أبنائه والمقيمين به وتطوير برامج التوعية عبر وسائل الاتصال المباشر أو عبر وسائل الإعلام التقليدي والجديد، معرباً عن شكره لكافة الجهات التي استجابت لدعوة المديرية العامة للدفاع المدني بالمشاركة في أعمال الملتقى في تجسيد رائع لقيم المسؤولية والشراكة المجتمعية من أجل بيئة مستدامة بلا مخاطر.