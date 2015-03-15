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مخيم بلدية رماح الربيعي يستقبل طلاب المدارس

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مخيم بلدية رماح الربيعي يستقبل طلاب المدارس مخيم بلدية رماح الربيعي يستقبل طلاب المدارس
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عدد من الحضور بمخيم بلدية رماح الربيعي

رماح - مناحي السبيعي

    قامت مدارس فرسان رماح ممثلة في النشاط الطلابي بزيارة للمخيم الربيعي التابع لبلدية رماح بروضة خريم، حيث تجولوا بالمعرض واستمعوا للمحاضرة التي القاها محمد ندا وتحدث فيها عن اهمية النظافة وحماية البيئة.

من جانب اخر اقام المكتب التعاوني والارشاد بمحافظة رماح يوم امس محاضرة دينية بمخيم بلدية رماح الربيعي القاها الشيخ سعد بن محمد ابو ثنين بعنوان (الامن والايمان). القى بعد ذلك عبيد بن فلاح السهلي كلمة عن نظافة متنزه خريم، وفي الختام القى مدير مكتب رئيس البلدية والمشرف على مخيم البلدية علي العنقودي كلمة اوضح فيها اهمية المخيم ودوره وما يقوم به من واجبات للزوار ثم اقيمت المسابقات الثقافية وشارك فيها جميع الحضور.

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