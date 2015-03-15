زيت جوز الهند يكافح حب الشباب والبقع الداكنة ويحفز نمو الشعر

• زيت جوز الهند يفتح البقع الداكنة

يعتبر زيت جوز الهند من أفضل الزيوت للجسم والبشرة، حيث كشف الموقع الطبى الأمريكى “Health”، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية عبر تقرير حديث له أن زيت جوز الهند يساعد على تبييض بقع الشيخوخة للمسنين بالإضافة إلى أنه يساعد على تحفيز نمو الشعر.

وأوضح التقرير أن النساء المسنات يفضلن استخدام زيت جوز الهند نظراً لفاعليته فى التخلص من البقع الداكنة الموجودة على الجلد والناجمة عن الشيخوخة.

وللحصول على أفضل نتائج يجب وضع كمية من زيت جوز الهند على المنطقة المصابة، ثم تدليكها بعمق ووضعها على البشرة لأطول فترة ممكنة، لافتين أن استخدام هذا الزيت بانتظام يساعد على تبييض الجلد تدريجياً فى غضون أسبوعين، وفقاً للخبراء.

• زيت جوز الهند يكافح حب الشباب

وبفضل احتوائه على مضادات الميكروبات والجراثيم، يساعد زيت جوز الهند فى مكافحة حب الشباب، والتى سوف تحافظ أيضاً على الوجه رطباً.

• زيت جوز الهند يحفز نمو الشعر

وأضاف الخبراء أن زيت جوز الهند يتمتع بخصائص مذهلة لتحفيز نمو الشعر، وللحصول على أفضل نتائج يجب وضعه على الشعر لمدة ساعة واحدة على الأقل بمعدل مرتين فى أسبوع.

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