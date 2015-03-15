بالصور: مات ديمون في الأردن من أجل تصوير فيلمه الجديد

انتهى المخرج البريطاني Ridley Scott منذ يومين من تصوير ‏فيلمه الجديد The Martian، وذلك قبل 3 أيام من الموعد المحدد لإنهاء التصوير.

وقد تواجد الممثل العالمي Matt Damon خلال الفترة الماضية في الأردن وتحديداً في صحراء البتراء، من أجل تصوير مشاهده في الفيلم.

تدور أحداث الفيلم حول مأساة رائد فضاء يقوم بدوره Damon، فينقطع عنه الاتصال في إحدى مستعمرات المريخ، لنرى صراعه مع الجوع والعطش والوحدة والخوف.

يشار إلى أن The Martian هو من بطولة Matt Demon و Jessica Chastain و Michael Pena و Kristen Wiig و Jeff Daniels، ومن المتوقع أن يصدر في 25 تشرين الثاني من العام 2015.