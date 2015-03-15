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انفجار موقد غاز يقتل شابا بالشرقية

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انفجار موقد غاز يقتل شابا بالشرقية انفجار موقد غاز يقتل شابا بالشرقية
لقى شاب مصرعه، إثر انفجار موقد الغاز وانهيار جزء من حائط غرفته نتيجة تفريغ الهواء الناجم عن الانفجار.

وتلقى اللواء مليجى فتوح، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة أولاد صقر يفيد تلقيه بلاغاً من الأهالى بناحية تلراك بحدوث انفجار موقد غاز بأحد المنازل بالقرية.

وعلى الفور انتقلت القيادات الشرطية وقوات الحماية المدنية للمنطقة، وبالفحص تبين حدوث انفجار موقد غاز بالدور الأول علوى بمنزل المدعو عبدالله محمد السيد، 25 سنة - حاصل على دبلوم تجارة ومقيم بذات الناحية، وأسفر ذلك عن وفاة المذكور وانهيار جزء من حائط الغرفة نتيجة تفريغ الهواء الناجم عن انفجار الموقد، وتم إخطار مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى وبيان سبب الوفاة وجار استدعاء أحد أقارب المتوفى لسؤاله واستكمال الإجراءات.

وتم تكليف قسم الأدلة الجنائية لفحص مكان الواقعة وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وجار تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

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مصر 365