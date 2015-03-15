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وفاة سجين بأزمة قلبية بسجن الوادى الجديد العمومى

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وفاة سجين بأزمة قلبية بسجن الوادى الجديد العمومى وفاة سجين بأزمة قلبية بسجن الوادى الجديد العمومى
توفى سجين، مساء أمس السبت، بسجن الوادى الجديد العمومى، إثر إصابته بأزمة قلبية وانخفاض فى الدورة الدموية وفشل فى عضلات القلب، وتم نقل جثة السجين لمشرحة مستشفى الخارجة العام، وتحرر المحضر رقم 850 إدارى مركز شرطة الخارجة لسنة 2015، وتمت إحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكان قد ورد إخطار للواء نبيل العشرى، مدير أمن الوادى الجديد يفيد بوفاة السجين "سعد عبد الواحد عيسى" 43 سنة، والمحكوم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات بتهمة تبديد بعد إصابته بهبوط حاد فى الدورة الدموية وفشل فى عضلات ووظائف القلب، وتم نقل المتوفى إلى مشرحة المستشفى وتوقيع الكشف الطبى عليه بمعرفة مفتش الصحة، وتحرر محضر بالواقعة، وتمت إحالته إلى النيابة العامة التى تباشر التحقيق.

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مصر 365