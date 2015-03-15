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إصابة 3 سيدات ورجل فى مشاجرة بين أشقاء بالشرقية

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إصابة 3 سيدات ورجل فى مشاجرة بين أشقاء بالشرقية إصابة 3 سيدات ورجل فى مشاجرة بين أشقاء بالشرقية
أصيبت 3 سيدات ورجل، منذ قليل، فى مشاجرة بين أشقاء بقرية ملامس مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وتم نقلهم لمستشفى منيا القمح العام وإخطار الشرطة ونيابة منيا القمح.

تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء رفعت خضر مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول 3 سيدات ورجل لمستشفى منيا القمح العام، مصابين بطلقات خرطوش.

وتوجهت قوة من مباحث منيا القمح بمعرفة النقيب خالد النادى وبرئاسة الرائد رائد ربيع رئيس المباحث للقرية لمعرفة الامر، وأفاد شهود عيان وقوع مشاجرة بين بعض الأشقاء، وتم استخدام الطلقات الخرطوش.

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مصر 365