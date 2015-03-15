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ضبط 4 أطنان ونصف أعلاف حيوانية مجهولة المصدر بالشرقية

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ضبط 4 أطنان ونصف أعلاف حيوانية مجهولة المصدر بالشرقية ضبط 4 أطنان ونصف أعلاف حيوانية مجهولة المصدر بالشرقية
تمكن رجال مباحث بمحافظة الشرقية من ضبط 2 من أصحاب محلات الأعلاف الحيوانية لحيازتهما أعلاف مجهولة المصدر.

تلقى اللواء مليجى فتوح، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من اللواء رفعت خضر مدير إدارة البحث الجنائى يفيد ضبط "خالد م ع " 28 سنة - صاحب محل أعلاف حيوانية ببندر كفر صقر وذلك لحيازته وعرض للبيع أعلاف حيوانية مجهولة المصدر حيث تم ضبط (40) شيكارة أعلاف حيوانية زنة الواحده 50 كجم بأجمالى وزن 2 طن تحرر عن ذلك المحضر رقم 4316 جنح مركز كفر صقر لسنة 2015.

كما تم ضبط "محمد ع أ" 33 سنة- صاحب محل أعلاف حيوانية بناحية كفر صقر وذلك لحيازته وعرض للبيع أعلاف حيوانية مجهولة المصدر حيث تم ضبط عدد (100) شيكارة أعلاف حيوانية زنة الواحده 25 كجم بأجمالى وزن 2.5 طن تحرر عن ذلك المحضر رقم 3955 جنح مركز كفر صقر لسنة 2015.

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مصر 365

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