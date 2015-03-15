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ضبط صاحب محطة وقود بالشرقية باع 12 ألف لتر محروقات بالسوق السوداء

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ضبط صاحب محطة وقود بالشرقية باع 12 ألف لتر محروقات بالسوق السوداء ضبط صاحب محطة وقود بالشرقية باع 12 ألف لتر محروقات بالسوق السوداء
تمكن رجال مباحث بمحافظة الشرقية، من ضبط صاحب محطة وقود سيارات بناحية أبو الشقوق التابعة لمركز كفر صقر، لحيازته كمية كبيرة من السولار وبنزين 80.

تلقى اللواء مليجى فتوح، مدير أمن الشرقية إخطاراً من اللواء رفعت خضر مدير إدارة البحث الجنائى يفيد ضبط" أحمد م ح" 48 سنة صاحب محطة تمويل سيارات للبترول بناحية مركز كفر صقر وذلك لتصرفه فى كمية 3800 لتر سولار و8200 لتر بنزين 80 وبيعه بالسوق السوداء بإجمالى عدد 12000 لتر بنزين وسولار.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 4335 جنح مركز كفر صقر لسنة 2015.

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مصر 365

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