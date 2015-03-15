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اليوم.. استكمال محاكمة 23 متهما بمحاولة اقتحام قسم كرداسة

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اليوم.. استكمال محاكمة 23 متهما بمحاولة اقتحام قسم كرداسة اليوم.. استكمال محاكمة 23 متهما بمحاولة اقتحام قسم كرداسة
تستكمل اليوم الأحد محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت الحسينى، وأمانة سر محمد سليمان والمنعقدة بمعسكر الأمن المركزى بأكتوبر، نظر محاكمة 23 متهما بواقعة الهجوم على مركز شرطة كرداسة مساء يوم 3 يوليو العام الماضى، وهى القضية رقم 11010 لسنة 2013 جنايات كرداسة.

وأحالت النيابة المتهمين لمحكمة الجنايات، بعدما وجهت لهم تهم التجمهر والإتلاف العمدى والتخريب والتأثير على رجال السلطة العامة، فضلًا عن قتل هانى محمود إبراهيم عبد اللطيف من قوات الشرطة بمركز شرطة كرداسة عمدًا، والشروع فى قتل آخرين، واستعمال القوة والعنف مع ضباط الشرطة وحيازة الأسلحة.

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