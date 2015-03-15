ضبط 3 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل منزل بأسوان

تمكنت مباحث شرطة السياحة والآثار بأسوان، بالتنسيق مع مباحث مركز شرطة دراو، من ضبط 3 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل منزل، بحثاً عن الثراء السريع.

وكانت معلومات قد وردت للعقيد أبو الحجاج كمال رئيس مباحث شرطة السياحة والآثار، عن قيام ثلاثة أشخاص وهم "إبراهيم.م.ا" 22 سنة، عامل ومقيم نجع ونس، بمركز دراو، و"محمد.ى.م" 31 سنة، عامل، ومقيم أبو الريش بمركز أسوان، و"محمد.ا.م" 67 سنة، عاطل، ومقيم الرغامة البلد بمركز كوم أمبو، بالحفر والتنقيب داخل منزل "سيد.ا.ب" 45 سنة، عامل، ومقيم الشطب بمركز دراو.

كلف اللواء محمد مصطفى عبد العال مدير أمن أسوان، العميد أسعد الذكير مدير إدارة البحث الجنائى، بتقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة لإحباط محاولة التنقيب عن الآثار، ونجحت قوة أمنية مشتركة من مباحث السياحة والآثار ومركز شرطة دراو، بإشراف العقيد أشرف زكريا الأمير رئيس فرع البحث وسط، من ضبط المتهمين الثلاثة، وهروب صاحب المنزل، وعثر بحوزتهم على بعض أدوات الحفر.

وتبين وجود حفرة بقطر 3 أمتار وعمق حوالى 17 مترًا، وتحرر المحضر رقم (458) إدارى مركز دراو لسنة 2015م وجارى العرض على النيابة.