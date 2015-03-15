ضبط عاطل بحوزته 21 قطعة حشيش فى حملة أمنية بالوادى الجديد

تمكنت قوة شرطة من مباحث مديرية أمن الوادى الجديد بقيادة العميد صبرى غازى، مدير مباحث المديرية، والرائد أيمن مجدى المنشاوى، رئيس مباحث قسم شرطة الخارجة، والنقيب محمد عبد الله حسن، معاون مباحث القسم من ضبط عاطل بحوزته 21 قطعة حشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول، وتم تحريز المضبوطات، وتحرر بها المحضر رقم 1752 جنح قسم شرطة الخارجة لسنة 2015، وتمت إحالته إلى النيابة العامة التى تباشر التحقيق.

وكان اللواء نبيل العشرى، مدير أمن الوادى الجديد، قد تلقى إخطارا يفيد بضبط كمية كبيرة من مخدر الحشيش فى مدينة الخارجة بحوزة عاطل يدعى "م. ع. م " 29 سنة عاطل ومقيم الخارجة وسبق اتهامه فى عدة قضايا مختلفة، وبحوزته 21 قطعة حشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول، وتمت إحالته إلى النيابة التى تباشر التحقيق.