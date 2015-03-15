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اليوم.. سماع المرافعات فى محاكمة مصور يقين وأخرين بـأحداث جامعة الأزهر

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اليوم.. سماع المرافعات فى محاكمة مصور يقين وأخرين بـأحداث جامعة الأزهر اليوم.. سماع المرافعات فى محاكمة مصور يقين وأخرين بـأحداث جامعة الأزهر
تستمع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، لسماع مرافعة النيابة والدفاع فى محاكمة 76 متهمًا، من بينهم المصور الصحفى بموقع يقين أحمد جمال زيادة و14 فتاة، وذلك فى ضوء اتهامهم بأحداث الشغب التى شهدتها جامعة الأزهر فى ديسمبر 2013.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار صلاح رشدى، وعضوية المستشارين سعيد الصياد وخالد عوض، وسكرتارية محمد جبر، وأمانة سر حسام عبد الرسول.

ووجهت النيابة للمتهمين تهمًا تتعلق بقيامهم بتنظيم تجمهر الغرض منه الإتلاف العمدى للمتلكات العامة، والخاصة، بجامعة الأزهر، بالإضافة إلى قيامهم بتهديد موظفين عموميين، واستعراضهم القوة، وتلويحهم بالعنف وذلك فى أحداث الشغب التى شهدتها الجامعة يوم 28 من ديسمبر من العام قبل الماضى.
> وأسندت لهم النيابة تهمة الاعتداء على رجال الضبط الجنائى، وهما المجنى عليهما الملازم أول معتز محمد محمود، والنقيب أحمد مدحت، بجانب اتهامات أخرى تتعلق بتعطيل مصالح المواطنين، وإيذائهم، والإخلال العمدى بالأمن العام، والقيام بوضع النار عمدًا على مبنى كلية التجارة عبر زجاجات المولوتوف.

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