فنزويلا تجري مناورة عسكرية لمواجهة “تهديد” أمريكي

أجرت فنزويلا مناورة عسكرية أمس السبت، لمواجهة تهديد أمريكي مزعوم وعبأت 80 ألف جندي و20 ألف مدني في إطار مناورة عسكرية تستمر عشرة أيام.

ووصف الرئيس الفنزويلي الاشتراكي نيكولاس مادورو عقوبات فرضتها الولايات المتحدة في الأونة الأخيرة على سبعة مسؤولين أمريكيين بأنها محاولة لاسقاطه.

وقال فلاديمير بادرينو وزير الدفاع الفنزويلي، إن الولايات المتحدة أعلنت أن فنزويلا تشكل خطرا.

وهذا يعني خطرا وشيكا بالنسبة لنا ولذلك فعلينا استخدام القوات المسلحة الوطنية في إطار مهمتنا الدستورية لضمان الاستقلال والسيادة.

ووصف زعماء المعارضة هذه المناورة بأنها مسرحية هزلية واتهموا مادورو بمحاولة إلهاء الفنزويليين عن الطوابير الطويلة للحصول على المنتجات الشحيحة والتضخم المرتفع والجريمة المتفشية.

ويواجه مادورو تراجعا في شعبيته على نحو متزايد بسبب أزمة اقتصادية.

وأبدى البعض أيضا استياءه من الدور المتزايد للجيش وسط حملة أكبر على المعارضة.

رويترز