رئيس وزراء لبنان: مصر قلب العروبة وسد منيع للمنطقة

قال تمام سلام، رئيس وزراء لبنان، إن كلمته التى ألقاها خلال مشاركته فى مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى كانت من القلب والعقل، حسب تعبيره، وذكر قائلاً: "تعبر عن العلاقة والتاريخ والوثيق بين لبنان ومصر، مشددا على أن المنطقة بحاجة إلى سد عربى منيع، ومصر كانت ومازالت هى الوزن الثقيل الذى يعطى هذا السد قيمته ومكانته".

وذكر قائلاً: "واليوم فى المنطقة توجد معاناة فى الإرهاب وتوتر فى الأمن الأمر الذى يتطلب توحيد الجهود لمواجهة هذا، لا يمكن لنا أن نواجه العنف والتطرف والإرهاب فقط بإرهاب وعنف وتطرف مقابل بل بالأمن والاستقرار والنمو والتقدم إلى جانب الاعتدال والمعتدلين".

وأضاف رئيس وزراء لبنان، خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج العاشرة مساءً المذاع على قناة دريم2، أن "مصر هى قلب العروبة ولها مكانة مميزة بين جميع دول المنطقة، وذكر قائلاً: "وأقول فى هذه المناسبة أن نمو وتطور مصر ينعكس على العالم العربى كافة، قوة مصر هى قوة لنا جميعا وضعفها ضعف لنا جميعا"، مشددا على دعمه الكامل لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى فى حربه ضد الإرهاب.

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