"أكوا باور" السعودية: مشروع للطاقة فى مصر بحجم استثمارات 8 مليارات دولار

قال رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور السعودية ، محمد عبدالله أبونيان، إن الشركة أبرمت اتفاقيتين فى مصر ، إحداهما ضمن مشروع للطاقة يبلغ حجمه الاستثمارى 8 مليارات دولار، يشمل رأس المال والتمويل من مصادر أخرى.

وتحدث "أبونيان" فى مقابلة مع قناة "العربية" عن اتفاق آخر للطاقة المتجددة "الشمسية والرياح" بجانب 2200 ميجاوات محطة كهربائية غازية تعمل بالدورة المركبة.

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