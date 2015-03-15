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"الكهرباء" توقع مذكرتين لتنفيذ مشروعين لمحطات شمسية بقدرة 5000 ميجاوات

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"الكهرباء" توقع مذكرتين لتنفيذ مشروعين لمحطات شمسية بقدرة 5000 ميجاوات "الكهرباء" توقع مذكرتين لتنفيذ مشروعين لمحطات شمسية بقدرة 5000 ميجاوات
شهد الدكتور محـمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ظهر أمس السبت، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وكل من تحالف شركتى "سكاى باور" وتنمية الخليج، لتنفيذ مشروع محطة شمسية بقدرة 3000 ميجاوات بواقع 600 ميجاوات سنويا لمدة خمس سنوات، وإتاحة جزء من أرباح المشروع لتمويل برامج بحث وتعليم وتدريب خاصة بمجال الطاقة الشمسية.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم أخرى مع تحالف شركتى "تيرانيكس" و"تيراسولا" لمشروعات محطات شمسية بقدرة 2000 ميجاوات بالإضافة أيضا لتنفيذ برامج تدريبية وتصنيع مهمات.

يأتى ذلك فى إطار فعاليات مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى ( المستقبل )، الذى يعقد بمدينة شرم الشيخ. وقد وقع من الجانب المصرى المهندس أحمد الحنفى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بحضور المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر.

وسوف تسهم هذه المحطات فى إضافة قدرات جديدة لمواجهة معدات النمو الاقتصادى، وزيادة الطلب على الطاقة، مع تنفيذ استراتيجيات قطاع الكهرباء لتنوع مصادر الطاقة خلال الفترة المقبلة، وتوفيرها لجميع الأغراض، فضلاً عن توفير المزيد من فرص العمل للشباب.

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مصر 365

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