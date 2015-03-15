أخبار عاجلة

فيديو| رمضان لمغتصب «طفلة البامبرز»: «الشيطان استقال وسافر من منطقتكم» -
طرح سلع غذائية مخفضة الأسعار في دمياط -
فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة» -
قابيل: صناعة الغزل والنسيج على رأس أولويات الوزارة -
لإصدار قرار ندب «منعدم».. خصم 10 أيام من مسؤولين بالأوقاف -
فيديو| موسى: «الإخوان جالهم سعار بعد لقاء ترامب والسيسي» -
«النصر للملاحات» تستهدف مبيعات بقيمة 144 مليون جنيه خلال 2016 - 2017 -
«الوفد»: لقاء السيسي وترامب سينعكس على تسوية أزمات المنطقة -
إسرائيل تستعين بـ«معتز عبد الفتاح» للدفاع عن نفسها: «العرب قتلوا مليون عربي» -
حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

ساويرس يغازل مراسلة CNBC: كيف أنشغل بهاتفى عنك..والمذيعة: هذا ما أود فهمه

Google+ Print
ساويرس يغازل مراسلة CNBC: كيف أنشغل بهاتفى عنك..والمذيعة: هذا ما أود فهمه ساويرس يغازل مراسلة CNBC: كيف أنشغل بهاتفى عنك..والمذيعة: هذا ما أود فهمه
أثارت صورة نشرتها "هادلى جامبل"، مراسلة قناة CNBC، على "تويتر"، أثناء التجهيز لإجراء حوار مع رجل الأعمال المصرى نجيب ساويرس، سخرية بين النشطاء، بعد أن قامت بنشر صورة لرجل الأعمال نجيب ساويرس وهو ينظر إلى هاتفه المحمول قائلة: "مع أكبر رجل أعمال مصرى".

وعلق ساويرس على المراسلة قائلاً: "لا يمكن أن أفهم، كيف يمكن أن أكون مشغولاً مع هاتفى وأنت حولى"، وردت المراسلة عليه قائلة: "هذا ما كنت أود أن أعرفه".

ونال رد رجل الأعمال نجيب ساويرس إعجاب نشطاء تويتر، وقاموا بالتعليقات الساخرة، حيث قال أحدهم: "المصرى معروف بجبروته"، وعلق آخر: "التقل صنعة برده.. أيوه هو ده الكلام يابشمهندس".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365