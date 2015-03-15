ساويرس يغازل مراسلة CNBC: كيف أنشغل بهاتفى عنك..والمذيعة: هذا ما أود فهمه

أثارت صورة نشرتها "هادلى جامبل"، مراسلة قناة CNBC، على "تويتر"، أثناء التجهيز لإجراء حوار مع رجل الأعمال المصرى نجيب ساويرس، سخرية بين النشطاء، بعد أن قامت بنشر صورة لرجل الأعمال نجيب ساويرس وهو ينظر إلى هاتفه المحمول قائلة: "مع أكبر رجل أعمال مصرى".

وعلق ساويرس على المراسلة قائلاً: "لا يمكن أن أفهم، كيف يمكن أن أكون مشغولاً مع هاتفى وأنت حولى"، وردت المراسلة عليه قائلة: "هذا ما كنت أود أن أعرفه".

ونال رد رجل الأعمال نجيب ساويرس إعجاب نشطاء تويتر، وقاموا بالتعليقات الساخرة، حيث قال أحدهم: "المصرى معروف بجبروته"، وعلق آخر: "التقل صنعة برده.. أيوه هو ده الكلام يابشمهندس".