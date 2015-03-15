محلب: المؤتمر الاقتصادي رسالة إلى العالم أن مصر تسير في الطريق الصحيح

أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أن مؤتمر “دعم وتنمية الاقتصاد المصرى… مصر المستقبل” المنعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ أرسل رسالة إلى العالم، تقول إن مصر تسير فى الطريق الصحيح.

وقال محلب، فى مقابلة على فضائية ” القاهرة والناس ” أمس السبت ” :” إن الرسالة التى قدمها هذا المؤتمر هى رسالة استقرار مصر وأن هذا المؤتمر هو إرادة الشعب المصري العظيم ” .

> وأعرب محلب عن سعادته بالمشهد الباهر والتنظيم الجيد الذى ظهر به المؤتمر، قائلا “الحمد الله ربنا كرم مصر وشعبها.. والمؤتمر رسالة بأننا على الطريق الصحيح”.

> وأكد أن هناك تفهما من العالم كله بأهمية مصر فى الوقت الحالى لاستقرار المنطقة واستقرار العالم، مضيفا “نحن ندرك طريقنا جيدا…ومن يبعد عن مصر فهو الخاسر”.

> ووصف المشاركة من قبل هذا العدد الكبير من الدول فى المؤتمر بأنه مظاهرة سياسية للتعبير عن حبهم لمصر، مقدما شكره للعامل المصرى الذى أنجح المؤتمر بجهده وإتقانه للعمل، وكذلك الوزراء الذين اجتهدوا وعلى الأخص الدكتورة نجلاء الأهوانى وزيرة التعاون الدولى، وأشرف سلمان وزير الاستثمار واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وأكد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أن التفكير فى العاصمة الإدارية الجديدة كان ضرورة، بسبب وضع القاهرة الحالى، مشيرا إلى أن النظرة للمستقبل تؤكد ضرورة خلق عاصمة جديدة فى ظل اختناق القاهرة ووضعها الحالى المتكدس.

> وكشف أن اسم العاصمة الجديدة ربما يكون مطروحا للنقاش وفى كل النقاط نتحدث عن عاصمة إدارية جديدة للقاهرة.. واسم العاصمة الإدارية الجديدة سيطرح للحوار.

> ولفت محلب إلى أن اختيار موقع عاصمة مصر الإدارية يعود إلى عبقرية المكان الذى تم اختياره فى ظل قربه من شبكة الطرق الجديدة وقناة السويس وبعده عن مطار القاهرة ووسط العاصمة الحالية ومساحتها الكبيرة.

وبشأن مشاريع الطاقة، قال محلب إن الطاقة كانت أولى التكليفات التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة، مشيرا إلى أن هناك خطة إسعافية تنتهى قريبا فى شهر يونيو المقبل وتعتمد على محطات جديدة بـ”3600 ميجاوات” يتم تركيبها لمواجهة أى اعطال مستقبلية فى الكهرباء.

أ ش أ