أخبار عاجلة

فيديو| رمضان لمغتصب «طفلة البامبرز»: «الشيطان استقال وسافر من منطقتكم» -
طرح سلع غذائية مخفضة الأسعار في دمياط -
فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة» -
قابيل: صناعة الغزل والنسيج على رأس أولويات الوزارة -
لإصدار قرار ندب «منعدم».. خصم 10 أيام من مسؤولين بالأوقاف -
فيديو| موسى: «الإخوان جالهم سعار بعد لقاء ترامب والسيسي» -
«النصر للملاحات» تستهدف مبيعات بقيمة 144 مليون جنيه خلال 2016 - 2017 -
«الوفد»: لقاء السيسي وترامب سينعكس على تسوية أزمات المنطقة -
إسرائيل تستعين بـ«معتز عبد الفتاح» للدفاع عن نفسها: «العرب قتلوا مليون عربي» -
حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

محلب: المؤتمر الاقتصادي رسالة إلى العالم أن مصر تسير في الطريق الصحيح

Google+ Print
محلب: المؤتمر الاقتصادي رسالة إلى العالم أن مصر تسير في الطريق الصحيح محلب: المؤتمر الاقتصادي رسالة إلى العالم أن مصر تسير في الطريق الصحيح

المهندس إبراهيم محلب

أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أن مؤتمر “دعم وتنمية الاقتصاد المصرى… المستقبل” المنعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ أرسل رسالة إلى العالم، تقول إن مصر تسير فى الطريق الصحيح.

وقال محلب، فى مقابلة على فضائية ” القاهرة والناس ” أمس السبت ” :” إن الرسالة التى قدمها هذا المؤتمر هى رسالة استقرار مصر وأن هذا المؤتمر هو إرادة الشعب المصري العظيم ” .
> وأعرب محلب عن سعادته بالمشهد الباهر والتنظيم الجيد الذى ظهر به المؤتمر، قائلا “الحمد الله ربنا كرم مصر وشعبها.. والمؤتمر رسالة بأننا على الطريق الصحيح”.
> وأكد أن هناك تفهما من العالم كله بأهمية مصر فى الوقت الحالى لاستقرار المنطقة واستقرار العالم، مضيفا “نحن ندرك طريقنا جيدا…ومن يبعد عن مصر فهو الخاسر”.
> ووصف المشاركة من قبل هذا العدد الكبير من الدول فى المؤتمر بأنه مظاهرة سياسية للتعبير عن حبهم لمصر، مقدما شكره للعامل المصرى الذى أنجح المؤتمر بجهده وإتقانه للعمل، وكذلك الوزراء الذين اجتهدوا وعلى الأخص الدكتورة نجلاء الأهوانى وزيرة التعاون الدولى، وأشرف سلمان وزير الاستثمار واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وأكد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أن التفكير فى العاصمة الإدارية الجديدة كان ضرورة، بسبب وضع القاهرة الحالى، مشيرا إلى أن النظرة للمستقبل تؤكد ضرورة خلق عاصمة جديدة فى ظل اختناق القاهرة ووضعها الحالى المتكدس.
> وكشف أن اسم العاصمة الجديدة ربما يكون مطروحا للنقاش وفى كل النقاط نتحدث عن عاصمة إدارية جديدة للقاهرة.. واسم العاصمة الإدارية الجديدة سيطرح للحوار.
> ولفت محلب إلى أن اختيار موقع عاصمة مصر الإدارية يعود إلى عبقرية المكان الذى تم اختياره فى ظل قربه من الطرق الجديدة وقناة السويس وبعده عن مطار القاهرة ووسط العاصمة الحالية ومساحتها الكبيرة.

وبشأن مشاريع الطاقة، قال محلب إن الطاقة كانت أولى التكليفات التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة، مشيرا إلى أن هناك خطة إسعافية تنتهى قريبا فى شهر يونيو المقبل وتعتمد على محطات جديدة بـ”3600 ميجاوات” يتم تركيبها لمواجهة أى اعطال مستقبلية فى الكهرباء.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مساء dmc - مستشار الأمن القومي الأمريكي يشيد بجهود مصر في مكافحة الإرهاب

مساء dmc - مستشار الأمن القومي الأمريكي يشيد بجهود مصر في مكافحة الإرهاب

مساء dmc - أسامة كمال :إعلان أمريكا إن مصر دولة آمنة على عكس تركيا ومصر لن تتقدم إلا بالإقتصاد

مساء dmc - أسامة كمال :إعلان أمريكا إن مصر دولة آمنة على عكس تركيا ومصر لن تتقدم إلا بالإقتصاد

جسد "السفير" يبحث عن قاتله.. مصراوي في قرية الدجال الغامض (صور)

جسد "السفير" يبحث عن قاتله.. مصراوي في قرية الدجال الغامض (صور)

مستشار المفتي: قوانين مصر توافق الشريعة ونرفض اتهامها بمخالفة الدين

مستشار المفتي: قوانين مصر توافق الشريعة ونرفض اتهامها بمخالفة الدين