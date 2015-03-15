الجيش الجزائرى يشن عملية تمشيط واسعة بحثا عن إرهابيين تسللوا للبلاد

ذكرت مصادر أمنية بالجزائر أن الجيش الشعبى الوطنى شن، مساء السبت، عملية تمشيط واسعة فى ولاية الطارف بحثًا عن خمسة إرهابيين تسللوا إلى الجزائر.

وقالت المصادر نفسها إن خمسة إرهابيين أكدت أنهم من تونس تسللوا إلى الأراضى الجزائرية عن طريق الشريط الحدودى المشترك بين مدينتى سوق الرمل وبوقوس من الجانب الجزائرى وحمام بورقيبة من الجانب التونسى.

وأشارت المصادر إلى أن الأجهزة الأمنية التونسية أبلغت نظيراتها الجزائرية بأن هؤلاء الإرهابيين كانوا ولا يزالون داخل تونس منذ أربعة أيام، مضيفة أنه تم وضع أجهزة الأمن فى حالة تأهب قصوى، حيث تجرى عملية تمشيط فى الغابات الكثيفة الموجودة فى المنطقة التى يفترض أن يكون بها الإرهابيون، كما تم وضع حواجز ثابته عند محاور الطرق الرئيسية المؤدية للإقليم الذى يختبئ فيها الإرهابيون.

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