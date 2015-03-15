تنظيم داعش بليبيا يقصف رتلاً عسكرياً قادما من مصراتة لتعزيز "الكتيبة 166"

قصف مسلحون من تنظيم "داعش" الإرهابى فى ليبيا، أمس السبت، رتلاً عسكريًا على طريق منطقة الظهير بسرت قادمًا من مدينة مصراتة لتعزيز "الكتيبة 166" التابعة لقوات "فجر ليبيا" والتى تخوض منذ صباح السبت قتالاً ضد مسلحى التنظيم.

وقال مصدر عسكرى من الكتيبة 166 فى تصريح لـ"بوابة الوسط" أمس السبت، إن القصف أصاب إحدى الآليات ولم يؤد إلى أضرار بشرية، لافتًا إلى أنه تم الرد على مواقع القصف.

يشار إلى أن منطقة الظهير بسرت هى إحدى نقاط تمركز قوات تنظيم "داعش".

>