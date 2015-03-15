أخبار عاجلة

فيديو| رمضان لمغتصب «طفلة البامبرز»: «الشيطان استقال وسافر من منطقتكم» -
طرح سلع غذائية مخفضة الأسعار في دمياط -
فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة» -
قابيل: صناعة الغزل والنسيج على رأس أولويات الوزارة -
لإصدار قرار ندب «منعدم».. خصم 10 أيام من مسؤولين بالأوقاف -
فيديو| موسى: «الإخوان جالهم سعار بعد لقاء ترامب والسيسي» -
«النصر للملاحات» تستهدف مبيعات بقيمة 144 مليون جنيه خلال 2016 - 2017 -
«الوفد»: لقاء السيسي وترامب سينعكس على تسوية أزمات المنطقة -
إسرائيل تستعين بـ«معتز عبد الفتاح» للدفاع عن نفسها: «العرب قتلوا مليون عربي» -
حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

تنظيم داعش بليبيا يقصف رتلاً عسكرياً قادما من مصراتة لتعزيز "الكتيبة 166"

Google+ Print
تنظيم داعش بليبيا يقصف رتلاً عسكرياً قادما من مصراتة لتعزيز "الكتيبة 166" تنظيم داعش بليبيا يقصف رتلاً عسكرياً قادما من مصراتة لتعزيز "الكتيبة 166"
قصف مسلحون من تنظيم "داعش" الإرهابى فى ليبيا، أمس السبت، رتلاً عسكريًا على طريق منطقة الظهير بسرت قادمًا من مدينة مصراتة لتعزيز "الكتيبة 166" التابعة لقوات "فجر ليبيا" والتى تخوض منذ صباح السبت قتالاً ضد مسلحى التنظيم.

وقال مصدر عسكرى من الكتيبة 166 فى تصريح لـ"بوابة الوسط" أمس السبت، إن القصف أصاب إحدى الآليات ولم يؤد إلى أضرار بشرية، لافتًا إلى أنه تم الرد على مواقع القصف.

يشار إلى أن منطقة الظهير بسرت هى إحدى نقاط تمركز قوات تنظيم "داعش".
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365