القبض على متظاهرين من جماعة الأخوان الإرهابية ومعهم عناصر من كتائب القسام بالإسكندرية‎

تمكن ضباط الأمنى المعين للمرور بدائرة قسم الدخيله من ضبط كل من، أشرف م م سن 42 مهندس كهرباء مقيم دائرة القسم بحوزته فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12 وطلقه من ذات العيار، وأسامه ح ع سن 47 مدير مشتريات مقيم دائرة القسم بحوزته صورة المعزول، ومحمود ع ا سن 43 فنى مقيم دائرة القسم بحوزته شريط قماش مدون عليه ” لا إله الا الله – كتائب القسام “، وأحمد ا ع سن 20 طالب مقيم أول العامرية، وأحمد م م سن 19 طالب مقيم أول العامرية، وعبدالرحمن ا ع سن 17طالب مقيم أول العامرية، وعبدالله ا ا سن 15 طالب مقيم أول العامرية، ينتمون لتنظيم الإخوان الإرهابى وقيامهم ومعهم آخرين بالتجمع بدائرة القسم وذلك بالمخالفة لقانون التظاهر.

> تم فحصهم بالتنسيق مع الأمن الوطنى، وتحرير محضر جنايات القسم وجاري العرض علي النيابة.