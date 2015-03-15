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القبض على فرد أمن بالغربية يدعو لزواج المتعة والمسيار عن طريق الإنترنت

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القبض على فرد أمن بالغربية يدعو لزواج المتعة والمسيار عن طريق الإنترنت القبض على فرد أمن بالغربية يدعو لزواج المتعة والمسيار عن طريق الإنترنت

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بوزارة الداخلية برئاسة اللواء مجدي موسى، مساعد الوزير لقطاع حماية الآداب، من إلقاء القبض على أحد الأشخاص بمحافظة الغربية قام بإنشاء صفحة على الإنترنت يدعو من خلالها إلى زواج المتعة والمسيار، واتخذها وسيلة لتجنيد الفتيات في شبكات الدعارة.

كانت معلومات قد وردت إلى اللواء محمد ذكاء الدين، وكيل الإدارة العامة لحماية الآداب، مدير إدارة النشاط الداخلي تفيد قيام فرد أمن بجامعة الأزهر يدعى “عادل. ز. ا. ش” بالترويج للأعمال المخلة والمنافية للآداب عن طريق صفحة على شبكة الإنترنت أعلن من خلالها عن استعداده لتسهيل زواج المتعة والمسيار ووضع 3 أرقام تليفون لتلقي الاتصالات عليها.

أكدت التحريات صحة المعلومات، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمكن فريق من ضباط الإدارة العامة لمباحث الآداب ضم كل من: العميد إبراهيم الطويل، العميد عصام أبو عرب، العقيد حسن النجار، والمقدمون تامر فاروق، محمد حلمي، إيهاب توفيق، ووليد طراف، من إلقاء القبض على المتهم، وعثر بحوزته على 3 تليفونات محمولة وجهاز كمبيوتر به الصفحة المصممة.

وتبين من التحقيقات أن المتهم اتخذ من حجرة على الطريق الزراعي في طنطا وكرا لمزاولة نشاطه، وتحرر المحضر رقم 8048 جنح طنطا وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

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