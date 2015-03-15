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عضو بالكونجرس الأمريكى: أمن مصر مهم ليس فقط لشعبها لكن للشعب الأمريكي والعالم أجمع

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عضو بالكونجرس الأمريكى: أمن مصر مهم ليس فقط لشعبها لكن للشعب الأمريكي والعالم أجمع عضو بالكونجرس الأمريكى: أمن مصر مهم ليس فقط لشعبها لكن للشعب الأمريكي والعالم أجمع

مبنى الكونجرس الامريكى

أكد دانا رورا بيكر عضو الكونجرس الامريكي، أن أمن ليس مهم فقط لشعبها، ولكن للشعب الأمريكي والعالم أجمع، وأن سامح شكري وزير الخارجية أشار إلي التزام المصرية بتحقيق الرخاء وليس فقط الأمن، وأن يتم توفير فرص للشباب في مصر وتحسين مستوى المعيشة بحيث تكون مصر نموذجا لكل الدول في المنطقة.

وقال بيكر ـ في تصريحات للصحفيين عقب لقاء وفد الكونجرس مع سامح شكري وزير الخارجية على هامش مؤتمر (دعم وتنمية الاقتصاد ـ مصر المستقبل) ـ “إن الحكومة المصرية لا تتردد في تحقيق هذا الهدف، لكن هناك ترددا من جانب الإدارة الأمريكية، ولهذا فقد حضرت مع وفد من أعضاء الكونجرس الامريكي المنتخبين للتأكيد على مساندتنا للشعب المصري من أجل تحقيق الأمن والرخاء “، مؤكدا أن الكونجرس ليس لديع تردد في هذا الأمر.

وحول ما اذا كان قد بحث موضوع المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر، قال بيكر “تم التطرق لهذا الموضوع وأن عددا من أعضاء الكونجرس ليس لديهم تردد في هذا الصدد، في إمكانية أن تتعامل مصر مع الإرهاب الراديكالي المتشدد الذي يسعى لإسقاط الدولة المصرية وجر العالم كله إلى أسفل”.

وأضاف ” إن أمن مصر ليس مهم فقط لشعبها، ولكن للشعب الأمريكي والعالم أجمع، وأطفالنا لن يكونوا في أمان ما لم يكن أطفالكم في أمان، خاصة في ظل محاولات الاٍرهاب إملاء ديكتاتورية دينية على الشعب المصري”.

ومن جانبه، أكد ستيف كينج عضو الكونجرس عن ولاية إيوا أنه يقوم بزيارة مصر للمرة الثالثة خلال عام ونصف العام.

مشيرا إلى أنه بحث مع وزير الخارجية سامح شكري أهمية خطوات من أجل مكافحة الإرهابيين وأن خطاب الرئيس عبد الفتاح في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري كان ملهما وذكر فيه أهمية الدين كعنصر إيجابي.
> أ ش أ

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