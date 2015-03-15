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بالفيديو – ميسي يضمن لبرشلونة صدارة الدوري قبل الكلاسيكو

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بالفيديو – ميسي يضمن لبرشلونة صدارة الدوري قبل الكلاسيكو بالفيديو – ميسي يضمن لبرشلونة صدارة الدوري قبل الكلاسيكو

ضمن برشلونة تصدره لجدول ترتيب الدوري الإسباني قبل لقاء غريمه التقليدي ريال مدريد في الكلاسيكو بعدما انتصر على إيبار بهدفين نظيفين.

برشلونة واجه إيبار في إطار الجولة 27 من الدوري الإسباني، وفاز الفريق الكتالوني بهدفين دون رد سجلهما ليونيل ميسي.

الهدف الأول جاء من ركلة جزاء في الدقيقة 31، فيما جاء نظيره الثاني في الدقيقة 55.

الفوز رفع رصيد برشلونة إلى 61 نقطة بفارق أربع نقاط عن ريال مدريد، وللأخير مباراة أقل، حيث يواجه ليفانتي يوم الأحد.

فيما تجمد رصيد إيبار عند 27 نقطة في المركز الـ14.

وسوف يستضيف برشلونة نظيره ريال مدريد في الكامب نو في الثاني والعشرين من الشهر الجاري.

شاهد أهداف اللقاء من هنا

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فيديو اليوم السابع

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