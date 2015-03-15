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بالفيديو – هدية للكل .. بيرنلي يسقط مانشستر سيتي

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بالفيديو – هدية للكل .. بيرنلي يسقط مانشستر سيتي بالفيديو – هدية للكل .. بيرنلي يسقط مانشستر سيتي

قدم بيرنلي هدية لتشيلسي، أرسنال، مانشستر يونايتد، وليفربول، بعدما انتصر على مانشستر سيتي بهدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت.

بيرنلي استضاف حامل لقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي في ملعب تيرف مور لحساب الجولة 29 من المسابقة.

سجل هدف المباراة الوحيد جورج بويد في الدقيقة 61، بتسديدة أرضية زاحفة من أمام منطقة الجزاء.

تلك النتيجة رفعت رصيد بيرنلي إلى 25 نقطة في المركز 18 في محاولاته للنجاة من الصراع على الهبوط والبقاء في الأضواء.

بينما جمدت رصيد مانشستر سيتي عند 58 نقطة في المركز الثاني، بفارق خمس نقاط عن تشيلسي الأول، وللأخير مباراتين أقل، حال فوزه بهما سوف يصل الفارق إلى 11 نقطة، قبل 10 جولات من نهاية المسابقة ويعطي الزرق أفضلية للفوز باللقب.

أيضا هزيمة مانشستر سيتي قلصت الفارق بينه وبين ملاحقه أرسنال إلى نقطة واحدة فقط، ومع مانشستر يونايتد حال فوزه على توتنام يوم الأحد، سيكون نقطتين.

وحال فوز ليفربول يوم الاثنين المقبل على سوانزي سيتي، سيكون الفارق ثلاث نقاط، ليصبح الصراع على المقاعد الثلاثة المؤهلة لدوري أبطال أوروبا قويا جدا.

شاهد - أهداف المباراة

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فيديو اليوم السابع

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