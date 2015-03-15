بالفيديو - كوارث كومباني في خسائر مانشستر سيتي

أخطاء بالجملة هفوات كارثية من دفاع مانشستر سيتي والنتيجة لا تتغير.. سيتي يواصل السقوط في الدوري الإنجليزي.

بيرنلي أسقط مانشستر سيتي وفاز عليه 1-0 في الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي.

هدف بيرنلي الوحيد جاء عن طريق جورج بويد بعد أن استغل تشتيت فينسنت كومباني بالخطأ.

أخطاء كومباني القاتلة حرمت مانشستر سيتي من العديد من النقاط بل وتسببت بشكل مباشر في خسائر للفريق، وبالتحديد في مواجهات الكبار.

أمام أرسنال، كومباني يتسبب في ركلة جزاء منحت سانتي كازورلا هدفا أول للمدفعجية مهد الطريق لانتصار أرسنال.

أمام تشيلسي، استغل لويك ريمي مهاجم البلوز هفوة تغطية كومباني ليترجم تمريرة إدين أزار في مرمى سيتي، إلا أن الأخير عاد وتعادل في القمة.

أمام ليفربول، جوردان هيندرسون يطلق قذيفة لا تصد ولا ترد ولكن في البداية خطأ كومباني الغريب أهدى الكرة لليفربول، لينتصر الأخير على سيتي.

شاهد - أخطاء كومباني في خسائر مانشستر سيتي