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إنريكي: برشلونة استعد للكلاسيكو جيدا

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إنريكي: برشلونة استعد للكلاسيكو جيدا إنريكي: برشلونة استعد للكلاسيكو جيدا

أكد لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة أن فريقه سوف يدخل لقاء الكلاسيكو أمام غريمه ريال مدريد في أفضل شكل وذلك بعد التغلب على إيبار.

ومن المقرر أن يحل ريال مدريد ضيفا على ملعب الكامب نو في الثاني والعشرين من الشهر الجاري لملاقاة برشلونة.

برشلونة انتصر على إيبار بهدفين مقابل لا شيء في الجولة 27 من الدوري الإسباني، ليضمن تصدر جدول الترتيب على الأقل بفارق نقطة عن غريمه قبل لقاء الكلاسيكو، وذلك حال الفوز الفريق الملكي على خيتافي اليوم الأحد.

وتحدث إنريكي عقب المباراة قائلا:"سوف ندخل الكلاسيكو ونحن متصدرين لجدول الترتيب وفي الشكل الأمثل".

وعن مباراة الفريق أمام مانشستر سيتي"المباراة أمام سيتي ستكون صعبة، لن تكون سهلة كما يتوقع البعض".

وكان برشلونة انتصر في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف لهدف، ويحل الفريق الإنجليزي ضيفا على نظيره الكتالوني منتصف الأسبوع الجاري في الإياب.

وأتم"خارج الملعب كل شيء يبدو سهلا، لكن بداخله يكون اللقاء سريعا جدا، نجحنا في تقديم لقاء جيد سابقا، وعلينا التفكير في القادم من الآن".

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فيديو اليوم السابع