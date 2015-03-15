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فينجر: يمكننا قلب الطاولة على موناكو ' الأوفر حظا '

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فينجر: يمكننا قلب الطاولة على موناكو ' الأوفر حظا ' فينجر: يمكننا قلب الطاولة على موناكو ' الأوفر حظا '

(إفي): قال المدير الفني لأرسنال الإنجليزي، الفرنسي أرسين فينجر اليوم السبت إنه على الرغم من كون موناكو الفرنسي هو الأوفر حظا في العبور لربع نهائي دوري الأبطال إلا أنه اعتبر فريقه قادرا على "قلب الطاولة".

وقال فينجر عقب فوز فريقه على وست هام بثلاثية في الليجا "نعرف أنها مباراة هامة للغاية وسنقدم كل ما لدينا، الفوز بثلاثية نظيفة كما فعلنا اليوم سيكون نتيجة مثالية".

وكان أرسنال خسر مباراة الذهاب أمام موناكو بثلاثة أهداف لهدف ويحتاج لمعجزة لتحقيق نتيجة تضمن له التأهل للدور التالي.

وأضاف فينجر "علينا فقط التحلي بالثقة والرغبة في القيام بالأمر".

وتابع المدرب "ملعب موناكو لم يكن أبدا في أفضل أحواله ولكن علينا التأقلم والتخلي عن أي أعذار، بل فقط تقديم أفضل ما لدينا".

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