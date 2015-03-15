استئناف عملية انتشال هليكوبتر عسكرية أمريكية سقطت في خليج فلوريدا

قال المتحدث باسم قاعدة انجلين الجوية اندي بورلاند، إن العمليات استؤنفت أمس السبت لانتشال هليكوبتر عسكرية أمريكية سقطت في خليج فلوريدا مما أدى إلى مقتل 11 من أفراد الجيش.

وقال في بيان إن أطقم الانتشال تركز على العثور على أشلاء من قتلوا في حادث تحطم الطائرة وهي من طراز يو.إتش-60 بلاك هوك في فلوريدا.

وأضاف “سنواصل جهود الانتشال كما تقتضي الحاجة لضمان جمع أكبر كمية ممكنة من الأشلاء البشرية”.

ومن المتوقع أن تختتم عمليات الانتشال الأولية في وقت متأخر اليوم السبت.

وقال بورلاند إن اكبر أجزاء من الطائرة انتشلت من المياه. ويجري تجميعها لنقلها الى قاعدة انجلين هيرلبرت الجوية ليفحصها المحققون.

وقال البيان إن عملية الانتشال بدأت امس الجمعة لكنها علقت ليل الجمعة بسبب الأحوال الجوية.

وسقطت الطائرة الهليكوبتر التي كانت تقل سبعة من مشاة البحرية وأربعة من جنود الحرس الوطني في أجواء ضبابية خلال تدريب اثناء الليل. ولم يتم تحديد سبب تحطمها بعد.

رويترز