محلب: ما حدث من الدول الشقيقة يدل على أن “العرب عيلة واحدة ” ومصر تسير إلى الأفضل

أشاد المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء بالدعم العربى الذى شهدته مصر، فى المؤتمر الاقتصادى المقام فعاليته بشرم الشيخ، فى هذه الأيام مشيرًا إلى أن ما حدث من الدول الشقيقة يدل على أن “العرب عيلة واحدة”.

وأضاف محلب – خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى على قناة “دريم”- أن الشعور العربى الذى طغى على المؤتمر الاقتصادى، يدل على أن العرب لديهم الشعور العربى وذلك عن طريق مصر.

وقدم محلب ،شكره لكل الدول التى ساعدت مصر فى المؤتمر الاقتصادى، مبديًا رضاه التام على المؤتمر ونجاحه بفضل تكاتف الجميع من أجل مصر.

وأشار محلب، إلى أن الحومة قادمة وستشتبك مع السلبيات لعودة الدولة من جديد، لافتًا إلى أنه سيقتحم هذا الملف ضربًا مثال “ليه المدرس بيزوغ من المدرسة ..ليه الموظف مبيروحش الشغل” قائلاً: “سنتصدى لكل هذا من أجل مصر ولكن سيأتى هذا بفضل التنسيق بين جميع الفئات من الدولة سواء الإعلام وأو أفراد الشعب بجميع وسائله”.

وتابع محلب، فى تصريحاته إلى أن الدولة لديها القدرة على التغيير والسير للأفضل، ولكن بتوافر مناخ جديد ويتحقق ذلك من خلال ثقافة العمل والإيمان به مع التدريب المهنى والفنى قائلاً: “نرحب بجميع المستثمرين فى مصربعيدًا عن الفساد”.

وأوضح رئيس الوزراء، أن 2030 ستكون مصر دولة تنشد السعادة من خلال الاستثمارات التى تأتى لها موضحًا أن القدرة على تنفيذ المشروعات فى أقل وقت ستكون السلاح وبحشد الجميع لنعلى بمكانة مصر بين الدول.