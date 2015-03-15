القبض على 4 متهمين بحرق كنيسة العهد وقسم شرطة ملوى بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من إلقاء القبض على 4 متهمين جدد بالتعدى على المنشآت العامة ومراكز الشرطة خلال أحداث الشغب بالمنيا فى أغسطس 2013.إعلان - Ads إعلان - Ads
وتلقى اللواء محمد صادق الهلباوى مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء هشام نصر مدير البحث الجنائى يفيد ضبط 2 متهمين من بنى مزار والمطلوب ضبطهما وإحضارهما فى القضايا ارقام 7069 و7027 و7035 لسنة 2013 إدارى مركز بنى مزار حرق كنيسة العهد وسرقة المحلج وحرق المحكمة، كما تم القبض على 2 متهمين آخرين والمطلوب ضبطهما وإحضارهما فى القضية رقم 2043 لسنة 2013 إدارى قسم ملوى محاولة اقتحام قسم ملوى.
بالإضافة إلى ضبط 5 متهمين هاربين من وقائع التظاهر بدون تصريح والتحريض على العنف إلى جانب القبض على 7 متهمين مطلوبين امام النيابة فى قضايا جنائية متنوعة منها قتل وشروع فى قتل وتشكيل عصابى.