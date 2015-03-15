القبض على 4 متهمين بحرق كنيسة العهد وقسم شرطة ملوى بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من إلقاء القبض على 4 متهمين جدد بالتعدى على المنشآت العامة ومراكز الشرطة خلال أحداث الشغب بالمنيا فى أغسطس 2013.

وتلقى اللواء محمد صادق الهلباوى مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء هشام نصر مدير البحث الجنائى يفيد ضبط 2 متهمين من بنى مزار والمطلوب ضبطهما وإحضارهما فى القضايا ارقام 7069 و7027 و7035 لسنة 2013 إدارى مركز بنى مزار حرق كنيسة العهد وسرقة المحلج وحرق المحكمة، كما تم القبض على 2 متهمين آخرين والمطلوب ضبطهما وإحضارهما فى القضية رقم 2043 لسنة 2013 إدارى قسم ملوى محاولة اقتحام قسم ملوى.

بالإضافة إلى ضبط 5 متهمين هاربين من وقائع التظاهر بدون تصريح والتحريض على العنف إلى جانب القبض على 7 متهمين مطلوبين امام النيابة فى قضايا جنائية متنوعة منها قتل وشروع فى قتل وتشكيل عصابى.