ضبط 21 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا خلال حملة مكبرة شنتها مديرية الأمن لضبط الأسلحة غير المرخصة، من ضبط 21 قطعة سلاح نارى بحوزة 21 متهمًا، عبارة عن 4 بندقيات آلية وبندقية رصاص و8 بندقيات خرطوش و8 فرود خرطوش، بالإضافة إلى 53 طلقة نارية، وتحرر عن الوقائع المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة.

كما تم ضبط 14 قضية مخدرات عبارة عن 4 قضايا اتجار، و10 قضايا تعاطى، من بينهم القبض على "محمد.س"، 31 سنة من أبوقرقاص، وبحوزته 55 لفافة ورقية تحوى كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى كيلو جرام بقصد الاتجار، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1566 لسنة 2015 إدارى مركز أبوقرقاص.