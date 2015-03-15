نصائح مهمة لتغذية مرضى الالتهاب الكبدى الوبائى فيرس C

نقاط مهمة لتغذية مرضى فيرس C

فيرسC أحد أكثر الفيروسات انتشاراً بين الأشخاص خاصة فى مصر ، وتعتبر التغذية أحد العوامل المساعدة لعلاج هؤلاء المرضى.

قالت الدكتورة هنادى شيحة أخصائية التغذية العلاجية، إن الأشخاص المصابين بفيروس c يحتاجون إلى نظام غذائى من نوع خاص، نظرا لأن حالتهم الصحية تتطلب تغذية تتناسب معهم، وسلطت الضوء على بعض النقاط المهمة التى يجب على المرضى فيروسC مراعاتها خلال فترة علاجهم وأهمها:

1) أن تحتوى وجباتهم على كمية بروتين أقل من الشخص العادى بالقدر الذى يسمح للجسم بأداء وظائفه الحيوية إلى حد ما، لذلك تنصح د.هنادى، أنه يمكن لمرضى فيرسC الجمع بين البروتين النباتى والحيوانى بشرط عدم الإفراط فى تناولهم.

>2) الاهتمام بتناول وجبة قبل النوم بنحو نصف ساعة، ويفضل أن تحتوى على النشويات مثل:

1) ثمرة بطاطا مشوية.

>2) بطاطس مسلوقة.

>3) طبق صغير من الفشار بدون ملح.

>4) عدد 4 من البقسماط بدون سمسم بجانب أى مشروب دافئ.

>5) تناول كمية صغيرة من المكسرات فى حجم قبضة اليد بما يعادل 20 جراما أو فول السودانى غير محمص.

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