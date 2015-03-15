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أخصائية تغذية تقدم نصائح مهمة لتغذية مرضى الكولسترول

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أخصائية تغذية تقدم نصائح مهمة لتغذية مرضى الكولسترول أخصائية تغذية تقدم نصائح مهمة لتغذية مرضى الكولسترول
ارتفاع مستويات الكولسترول والدهون الثلاثية بالدم أحد المشاكل الخطيرة التى تعرض الأشخاص المصابين بها لمشاكل صحية عديدة.

اضطرابات نسبة بالدم والإصابة بالكولسترول

قالت الدكتورة هنادى شيحة أخصائية التغذية العلاجية بالمعهد القومى للتغذية، إن اضطراب نسبة الدهون بالجسم يحدث نتيجة التغذية غير الصحية، وهى من أهم العوامل التى ترفع مستويات الكولسترول والدهون الثلاثية بالدم لدى الأشخاص، كما تعرضهم للإصابة بالكبد الدهنى خاصة الأشخاص البدناء.

خطوات يجب مراعاتها فى تغذية مرضى الكولسترول

وأشارت د.هنادى أنه يجب على الأشخاص الذين يعانون من وجود اضطراب فى نسبة الدهون بالدم مثل الكولسترول والدهون الثلاثية مراعاة النصائح التالية أثناء تناول الطعام، وأهمها:

1) يجب تقليل تناول كمية اللحوم الحمراء والأعضاء الداخلية، بحيث لا تتعدى مرة كل أسبوعين.
>2) تجنب تناول واستخدام اللحم المفروم نظرا لاحتوائه على نسبة دهون عالية، وأن يتم استخدامها فى حالة واحدة فقط، وذلك بفرمها بالمنزل دون إضافة دهون.

3) استبدال تناول الحوم الحمراء باللحوم البيضاء مثل الدجاج والديك الرومى والسمان والمأكولات البحرية والأسماك، مع مراعاة تناولها باعتدال وتوزيعها على مدار الأسبوع.
>4) الامتناع عن تناول اللحوم الدسمة والغنية بالدهون مثل البط والأوز والحمام.
>5) تجنب تناول صفار البيض مع مراعاة تناول 2 بياض لأنها تعادل بيضة واحدة.

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