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دراسة أمريكية: بخار السجائر الإلكترونية يزيد الإصابة بالأزمات القلبية

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دراسة أمريكية: بخار السجائر الإلكترونية يزيد الإصابة بالأزمات القلبية دراسة أمريكية: بخار السجائر الإلكترونية يزيد الإصابة بالأزمات القلبية
نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها مؤخراً دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة كاليفورنيا الأمريكية، حيث أشارت لأن بخار السجائر الإلكترونية يحتوى على ذرات دقيقة للغاية، من الممكن أن تخترق الثقوب متناهية الصغر الموجودة فى دهان الحائط وتعلق بها، وهى تحتوى على النيكوتين والجلسرين ومكسبات الطعم والمواد الحافظة.

وأشار الباحثون أن الخطورة تكمن فى أن البخار المتصاعد من السجائر الإلكترونية له تأثير مباشر ولحظى على وظائف الرئة، لافتين إلى أن هذه الذرات أصغر من 1000 نانومتر، وهى أصغر 50 مرة من سمك شعر رأس الإنسان، وهى تُحدث خطورة قد تكون سامة.

وعدّد الباحثون الكثير من الأضرار الصحية لبخار السجائر الإلكترونية، منها: أنه يمنع الأوعية الدموية من التمدد، ويرفع فرص الإصابة بالالتهابات ويجعل الصفائح الدموية لزجة ويرفع فرص الإصابة بالجلطات والأزمة القلبية.

وأضاف الباحثون أنه على الرغم من هذه الأضرار، فإن السجائر الإلكترونية تعتبر أقل ضرراً من السجائر العادية، ولكنها فى الوقت نفسه غير آمنة، ويجب الحد منها. ونشرت هذه النتائج مؤخراً بالمجلة الطبية "RTI International".

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