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متعب عن بركات: دماغه ناشفة

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متعب عن بركات: دماغه ناشفة متعب عن بركات: دماغه ناشفة

حاول عماد متعب مهاجم الأهلي إثناء زميله محمد بركات عن الاعتزال، إلا أنه فشل في ذلك إلى الأن وفقا لما أكده.

وقال متعب في تصريحات تلفزيونية "بركات دماغه ناشفة، أحاول إثنائه عن الاعتزال ولكن إلى الأن محاولاتي فاشلة."

وأضاف متعب "بركات يريد الاعتزال وهو في قمة عطائه، ودائما ما يؤكد لي أنه لا يريد أن يشهد اليوم الذي يطالبه فيه الجميع بالاعتزال."

وأتم متعب "أؤكد لبركات أنه مازال قادرا على العطاء لموسمين أخرين، فهو يمتاز بلياقة بدنية عالية ونحتاج لمجهوده في الملعب."

وأعلن محمد بركات الاعتزال بنهاية الموسم الجاري، في ظل محاولات عديدة من زملائه ومدربيه لإقناعه بالعدول عن قراره.

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