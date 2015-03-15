وزير الصناعة الأسباني يؤكد في لقاء مع الرئيس السيسي اعتزام مدريد طرح مشروعات للتعاون مع مصر

على هامش أعمال مؤتمر (دعم وتنمية الاقتصاد – مصر المستقبل) المنعقد بمدينة شرم الشيخ ، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم السبت ، خوسيه مانويل سوريا وزير الصناعة والطاقة والسياحة الأسبانى الذي نقل إليه تحيات ملك أسبانيا فيليب ورئيس الوزراء راخوي ، معرباً عن أطيب التهاني بنجاح المؤتمر الاقتصادي، ومؤكداً على تطلع اسبانيا في المرحلة المقبلة للاستفادة من الإمكانات الهائلة للاقتصاد المصري وفرص الاستثمار الواعدة ، لا سيما في ضوء ما توفره مصر من بوابة للقارة الإفريقية والمنطقة العربية.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أعرب خلال اللقاء عن تقديره البالغ للكلمة التي ألقاها الوزير الاسباني في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر وما تضمنته من مشاعر صادقة أعرب خلالها عن تضامن اسبانيا الكامل مع مصر في حربها ضد الارهاب ، وجهودها في سبيل تحقيق الرخاء والاستقرار للشعب المصري.

وأكد الرئيس السيسي على وجود عدد من المجالات التي يمكن أن تشهد زيادة في التعاون الثنائي بين البلدين ، ولا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والسكك الحديدية والنقل الملاحي ، وهو ما رحب به الوزير الاسباني ، مؤكدا اعتزام الحكومة الاسبانية في الفترة المقبلة طرح مشروعات محددة للتعاون مع مصر في عدد من المجالات ، مشيداً بقوة ومتانة العلاقات الودية التي تجمع بين البلدين والشعبين.

أ ش أ